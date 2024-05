De Laurentiis ordina il silenzio stampa dopo il ko col Bologna. E i tifosi ai giocatori: 'Via da Napoli!'

35 minuti fa

1

Aria tesa in casa Napoli. La sconfitta casalinga, senza storia, contro il Bologna non è piaciuta alla dirigenza e al presidente De Laurentiis. Un ko netto che ha allontanato sempre più gli azzurri dalla zona europea e che promette di avere conseguenza.



Anzitutto, il club ha deciso di adottare il silenzio stampa dopo la gara. Né l'allenatore Calzona né alcun tesserato presenzierà quindi ai microfoni delle tv nel post partita.



L'ambiente è in subbuglio. I giocatori, contestati e fischiati - come la proprietà - al 90' si sono diretti sotto le curve e sono stati bersaglio di cori pesanti. Come riporta Sky Sport, 'Via da Napoli' e altri slogan simili sono stati indirizzati a Osimhen e compagni.