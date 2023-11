Giovanni Simeone segna per primo contro il Real Madrid, ma non basta al Napoli per sbancare il Santiago Bernabeu e strappare il pass per gli ottavi di Champions League. Al termine della partita, il Cholito è intervenuto a Prime: "Abbiamo abbassato la guardia e ci siamo fatti prendere negli spazi sul 3-2. Sono contento dei ragazzi, abbiamo comunque fatto una grande partita contro una grandissima squadra. Ci abbiamo provato e continueremo a farlo. Non è una vittoria, ma abbiamo affrontato la gara nella maniera gusta. Ora proveremo a capire cosa abbiamo sbagliato e a migliorare, per ripartire domenica".



IL GOL - "Segnare in questo stadio mi ha fatto piacere, il derby di famiglia è una cosa mia personale. Sono contento dei minuti che ho giocato, anche se avrei preferito vincere".