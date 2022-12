Il 4 gennaio tornerà a San Siro con un solo obiettivo: punire pure l’Inter dopo aver condannato il Milan con una rete pesantissima lo scorso settembre. Parliamo di Giovanni Simeone che oggi, intervistato da Sky Sport, ha voluto mandare un messaggio a tutti i ‘gufi’ del Napoli: “Quando uno va bene, gli altri si aspettano sempre che succeda qualcosa che faccia cambiare il trend. Credo sia logico. Noi invece vogliamo che accada il contrario: l’intenzione è di far capire a tutti che possiamo farcela. La gente deve stancarsi di pensare che qualcosa possa andarci male”.



Per prepararsi al meglio alla seconda parte di stagione il Napoli sta svolgendo un mini-ritiro in Turchia: “Abbiamo avuto due settimane di riposo, ma la testa è sempre stata sulla squadra - ha aggiunto l’ex attaccante del Verona -. Siamo tutti carichi, Spalletti cerca sempre di darci quel qualcosa in più: si vede che ha fiducia in noi”.