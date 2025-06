Napoli, Simeone nel mirino del Siviglia: cosa filtra

Getty Images

a, come viene riportato da Sky Sport. L’attaccante argentino del Napoli, campione d’Italia in carica, è stato inserito nella lista di possibili rinforzi per il reparto offensivo del club andaluso. Dopo una stagione al di sotto le aspettative, gli spagnoli vogliono rilanciarsi puntando al giocatore figlio d’arte.: fu proprio lui, infatti, a lanciarlo nel calcio professionistico ai tempi del Banfield, quando Simeone era ancora agli inizi della sua carriera. Almeyda vuole ricostituire questa coppia funzionale in Spagna, provando a rilanciare le ambizioni di un calciatore che in questa stagione ha visto diminuire le sue chance di giocare da titolare della propria formazione.

Secondo a quanto riportato da Sky Sport,. Si tratta di un interesse attualmente concreto che potrebbe vedere un’evoluzione nel corso dei prossimi giorni. Nell’annata appena passata, Simeone ha totalizzato 33 presenze tra tutte le competizioni, realizzando 2 reti e fornendo 2 assist.