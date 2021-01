Nella larghissima vittoria per 6-0 del Napoli contro la Fiorentina c'è stata una sola ammonizione durante i 90 minuti. Il destinatario è stato Lorenzo Insigne, reo secondo l'arbitro di aver simulato in area di rigore al sesto minuto del secondo tempo dopo un intervento da parte di Milenkovic. Dopo il giallo arriva anche il provvedimento del Giudice sportivo che multa così il capitano del Napoli:



"Ammenda di 2000 euro a Lorenzo Insigne per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”.