Il +15 in classifica sull'Inter seconda significa tanto, anche grazie a un grande protagonista, Cristiano. Il ds del Napoli ha portato ai piedi del Vesuvio negli ultimi anni calciatori come Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka, Kim. Valori aggiunti pazzeschi di questa squadra e oggi tutti ringraziano il vero protagonista del mercato partenopeo.Così come ha fatto un tifoso nei pressi del centro sportivo del Napoli che si è reso protagonista di un simpatico siparietto proprio con Giuntoli: "Non sappiamo come ringraziarti a Napoli, ci hai fatto vincere lo scudetto". La risposta del direttore sportivo: "Ancora no, ancora è lunga, credetemi ragazzi. Ci sarà da soffrire un po'". Poi lo stesso tifoso: "Giuntoli, non succede ma se succede togliamo Garibaldi da Piazza Garibaldi e mettiamo te al suo posto".