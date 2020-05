In questi due mesi di quarantena molti giocatori sono ricorsi al taglio di capelli fai da te in casa, mentre altri hanno deciso di attendere che riaprissero i parrucchieri. Tra questi ultimi ci sono alcuni fedelissimi dinoto barbiere napoletano che cura il look di gran parte dei giocatori delLo stessoha pubblicato un video tra le sue Instagram Stories. Video che vede protagonistiche lamentano la crescita spropositata dei loro capelli:: "Fratè, guarda questa situazione, come siamo messi".: "Stamm nguaiat (siamo rovinati)".: "Abbiamo bisogno".: "Aspettiamo a te".La risposta di, che ci ride su: "Che spettacolo vedervi così... Avete rispettato la quarantena alla grande".