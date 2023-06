e chi lo ha criticato la passata stagione si è fortemente ricreduto. Non poteva essere altrimenti per l'allenatore che ha riportato lo scudetto in città 33 anni dopo. Questi sono giorni di saluti per il tecnico toscano che è ancora a Napoli enella sala stampa del quartier generale del Napoli.- C'è stato un siparietto molto simpatico perché gli è stato consegnato un grosso pacco,. Alla consegna del volante un rappresentante degli ultras ha anche aggiunto scherzosamente "Ecco quello che è rimasto della tua Panda squagliata. Con Spalletti che se la rideva. Poi è stato mostrato uno striscione che recitava: "16-10-21 Mariuol liberi". La parola 'Mariuol' vuol dire 'Ladri'.- C'è stata poi la consegna di una targa scritta in napoletano: "La Panda tua abbiamo preso, per 1000€ l’abbiamo squagliata. EForse hai capito che questa città non è come le altre, è sincerità. I cd falsi di questa città, anche Pino Daniele riesce a capire.Per questo popolo, per questi colori,Napoli campione. ‘E mariuol". Per chiudere l’abbraccio di Spalletti a tutti i presenti e i ringraziamenti reciproci tra qualche momento di risata mista a commozione.