Il futuro di Lorenzo Insigne resta ancora una grandissima incognita. Il contratto del capitano del Napoli scadrà tra pochi mesi e ancora non è arrivato nessun rinnovo. Il giocatore è seguito da tantissimi club e ora nascono nuove ipotesi dopo un suo possibile addio alla maglia azzurra.



Alcuni club della MLS (Major League Soccer, campionato americano) si sono iniziati a muovere per Insigne. Chiesti e ottenuti i primi contatti, si vede qualcosa tramite intermediari ed emissari che si sono già affacciati in città. Lo riporta oggi Il Mattino.