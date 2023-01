In Inghilterra torna a circolare con forza il nome di Victor Osimhen in ottica mercato. Secondo il Daily Mail, infatti, l'attaccante nigeriano del Napoli è tornato nel mirino del Manchester United in vista della prossima estate. I Red Devils sono alla ricerca di una punta di riferimento a cui affidare il peso dell'attacco e Osimhen è in cima alla lista insieme a Gonçalo Ramos del Benfica.