Con Ospina che si allontana sempre più, il Napoli è pronto ad affidare le chiavi della porta ad Alex Meret. Il contratto del colombiano scadrà tra tre giorni e di rinnovo non c'è neanche l'ombra. Il rinnovo ora è ad un passo, invece, per l'ex Udinese, pronto per sentirsi al centro del progetto.



Ci sarà bisogno di un vice e il nome più caldo delle ultime settimane è quello di Salvatore Sirigu. L'ex Toro è affascinato dal progetto del Napoli ed è pronto per firmare per un anno con opzione da parte del club per la seconda stagione. Lo riporta oggi Il Mattino.