L'esperienza di Sirigu a Napoli non è stata proprio indimenticabile. Neanche una presenza in gare ufficiali tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Fino ad oggi le ha giocate tutte Meret.



Adesso la cessione, o meglio lo scambio di prestiti con la Fiorentina: in azzurro arriverà Gollini, percorso inverso per l'ex PSG e Genoa (tra le altre). Stando a quanto riporta oggi Il Mattino forse Sirigu non sarà neppure in panchina tra due giorni contro la Salernitana, non avendone alcuna voglia.