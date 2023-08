Natan e Cajuste sono i due innesti del mercato estivo del Napoli. A questi si vanno ad aggiungere i vari rinnovi che ha ufficializzato ed è pronto a ufficializzare il presidente De Laurentiis. Non è finita qui, perché c'è un altro obiettivo, che potrebbe essere quello per chiudere la campagna acquisti. Ovvero Gabri Veiga, centrocampista classe 2002 del Celta Vigo. Un affare slegato alla permanenza di Zielinski, come detto nelle ultime ventiquattro ore, che porterebbe il gioiellino spagnolo a vestire la maglia azzurra.



COSA MANCA - C'è già l'accordo tra calciatore e Napoli, con Gabri Veiga che è pronto a firmare un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. De Laurentiis non pagherà la clausola rescissoria da 40 milioni, per la parte fissa si trova l'intesa a circa 35 milioni di euro. Però non c'è ancora la stretta di mano, la trattativa non è arrivata alla sua fase conclusiva perché vanno definiti ancora i dettagli tra Napoli e Celta Vigo. In particolare da approfondire i bonus da corrispondere al club galiziano e al centro dell'attenzione la percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Mancano gli ultimi cavilli, però ancora da risolvere e non c'è fretta di chiudere già nell'immediato, vista la permanenza, appunto di Zielinski.