Dybala-Osimhen: il Napoli sogna la coppia delle meraviglie e i bookmaker non escludono che gli azzurri possano affrontare la prossima stagione con uno degli attacchi più forti della Serie A. Tutto può succedere ovviamente, con il nigeriano corteggiato da alcune tra le squadre più forti d’Europa e l’argentino che dopo essersi svincolato dalla Juventus sta valutando le varie offerte. Partendo dall’ex Lille, ora in ritiro con il Napoli, l’opzione più probabile è proprio la conferma tra i campani, per la quota di 1,35. Non può però essere esclusa la partenza, con il Bayern Monaco in prima fila dopo l’addio di Lewandowski e il trasferimento di Osimhen ai bavaresi vale 4,00 volte la posta. Più lontane per ora le sirene inglesi: il Manchester United è a 7,50, il Newcastle a 10, mentre il Tottenham è a 15. Più complicato il trasferimento di Paulo Dybala al Napoli, dove un numero 10 argentino fa scaldare subito il cuore. La Joya allo Stadio Maradona si gioca sulla lavagna scommesse a 6,00 e i campani hanno superato la concorrenza del Milan, proposto a 8,00. Al momento però ci sono tre squadre davanti a quella di Spalletti. L’Inter resta la prima ipotesi a 1,60, la Roma sta facendo il suo tentativo a quota 3,50, mentre il Manchester United si gioca a 4,00.