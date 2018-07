Il mercato del Napoli necessita di un colpo ad effetto, di un arrivo che scaldi una piazza che vive di entusiasmo. le speranze dei tifosi azzurri sono alimentato dai bookmakers che, come si legge su napolicalciolive.com, credono al ritorno di Edinson Cavani all'ombra del Vesuvio. Secondo le quote odierne di "Better" il ritorno del matador è dato ad 1.50, una puntata molto molto bassa, la permanenza al Psg è più ricca, ossia pari ad 1.90 la posta giocata.