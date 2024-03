Napoli: solo 3 vittorie italiane a Barcellona, ricordate quali?

Gianluca Minchiotti

Domani sera, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il Napoli di Francesco Calzona fa visita al Barcellona di Xavi Hernandez allo Stadio Olimpico Lluís Companys. All'andata, allo stadio Diego Armando Maradona, il match è terminato con il risultato di 1-1, con le reti di Robert Lewandowski e Victor Osimhen.



I PRECEDENTI - Per passare il turno il Napoli può pareggiare e poi vincere ai rigori, oppure vincere in casa del Barcellona entro i 90 o 120 minuti. La vittoria di una squadra italiana in casa del Barcellona in un match ufficiale valevole per le coppe europee è rarissima, e per il Napoli si tratterebbe di un'impresa storica. In totale, il Barcellona ha giocato in Europa 62 partite contro squadre italiane, con un bilancio di 30 vittorie, 21 pareggi e 11 sconfitte. In casa, il bilancio per i blaugrana è di 20 vittorie, 9 pareggi al 90' (uno dei quali diventato poi una sconfitta ai supplementari) e 2 sconfitte nei 90 minuti.



IL NAPOLI - Il Napoli ha giocato in due occasioni in casa del Barcellona, con un bilancio di una sconfitta e un pareggio: 3-1 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League del 2019-20 (dopo l'1-1 dell'andata a Napoli), e 1-1 nell'andata dei playoff di Europa League 2021-22 (poi 4-2 per il Barcellona a Napoli).



