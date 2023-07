La stagione del Napoli è iniziata da poco più di una settimana, eppure ci è voluto qualche giorno affinché si vedessero i cosiddetti big a Dimaro. Osimhen e compagni, infatti, si sono uniti al gruppo all'inizio di questa settimana, così Garcia nella prima amichevole contro l'Anaune Val di Non (vinta per 6-1) ha dato spazio a tantissimi giovani, così da osservarli con attenzione. Adesso è arrivato il momento di salutare, lasciando la sede del ritiro, tra chi andrà in prestito (Ambrosino, Cioffi, D'Agostino, Marchisano, Iaccarino, Spavone e Vergara), chi sarà aggregato al gruppo Primavera (D'Avino e il portiere Turi). Restano, invece, in Val di Sole con il gruppo della prima squadra il centrocampista Coli Saco (2002) e il difensore Nosa Obaretin (2003), con il primo che ha colpito Rudi Garcia.