Due volte nella sua storia europea il Napoli ha ribaltato una sconfitta con due gol di scarto in un match d’andata ad eliminazione diretta: nel 1989 contro la Juventus in Coppa UEFA e nel 1962 contro il Bangor City (Galles) nel primo turno di Coppa delle Coppe. Nella moderna Europa League, su 22 casi in cui, in un match a eliminazione diretta, una squadra ha vinto per 2-0 il match d'andata in casa, in 21 hanno poi passato il turno (unica eccezione l'Ajax con lo Steaua Bucarest nel febbraio 2013).