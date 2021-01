| Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati a mezzanotte ai componenti del gruppo squadra.



positivo al coronavirus nella giornata di ieri, per questo motivo, nella notte, ilha deciso di fare di nuovi tamponi ai giocatori, in vista della sfida di oggi contro la Fiorentina. Ed è arrivato il comunicato del club campano coi risultati: "​Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati a mezzanotte ai componenti del gruppo squadra". Nessun altro caso, quindi, oltre a quello di Fabian Ruiz, con lo spagnolo out, quindi, nella sfida contro la Viola.Si scenderà, quindi, in campo regolarmente alle 12.30, con il Napoli che attende allo stadio Diego Armando Maradona il grande ex José Maria Callejon.