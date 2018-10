Aumenta la fila per Piatek, sempre più al centro del mercato. Il presidente del Genoa, Preziosi vuol tenerselo stretto sino a fine stagione, ma non esclude di venderlo in inverno trattenendolo in prestito. Perciò si sono già fatte sotto le pretendenti per l'attaccante polacco.



La Juventus ha anticipato tutti, il Bayern Monaco è arrivato a ruota. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, pure il Napoli ha bussato alla porta del Genoa. Più precisamente Carlo Ancelotti ha fatto un sondaggio, iscrivendo di fatto il club azzurro ad un'asta che parla già di una quotazione da 40 milioni. Chi prima arriva meglio alloggia.