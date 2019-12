Carlo Ancelotti, per il momento, ha la fiducia di Aurelio De Laurentiis. Che, però, guarda oltre per la prossima stagione: come scrive la Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli pensa a Gian Piero Gasperini, il suo preferito, ora all'Atalanta. E se Ancelotti dovesse saltare prima del termine della stagione, sono due i nomi dei possibili traghettatori: uno è Gattuso, ma il ruolo gli starebbe stretto, l'altro è l'ex Reja, per il quale è stato fatto un primo sondaggio.