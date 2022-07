Per un Koulibaly vicino all'addio al, c'è un Mertens che potrebbe rimanere. Il contratto del belga è scaduto il 30 giugno scorso, il giocatore è ufficialmente svincolato ma sta trattando con il presidente De Laurentiis per trovare l'intesa sull'ingaggio e firmare un nuovo accordo.; soprattutto in caso di cessione di Petagna per il quale c'è già stato qualche contatto con il Monza.- Un profilo che piace molto al Napoli è quello del Cholito Simeone, da tempo osservato speciale ma ora Giuntoli sta alzando il pressing per capire se ci sono margini per una trattativa. Il Verona ha preso l'argentino a titolo definitivo dal Cagliari per 10 milioni di euro ottenendo uno sconto rispetto al riscatto già fissato a 12,5 milioni, ma ora sono pronti a valutare offerte per rivenderlo subito e fare una plusvalenza.- Per Simeone c'è la. La stagione scorsa è stata la migliore della sua carriera: 17 gol e 6 assist in 37 partite con la maglia gialloblù e i riflettori degli altri club puntati su di lui.il Napoli ci pensa e dopo un primo sondaggio potrebbe farsi avanti con passi concreti. In attesa di nuovi sviluppi per Mertens.