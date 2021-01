Il Napoli tiene l'occhio vigile su Marsiglia. La trattativa più calda in questo momento è quella che porterebbe Arek Milik in Francia, con l'accordo tra giocatore e società già trovato. Manca ancora l'intesa finale con il Napoli, ma presto si potrebbe arrivare ad una soluzione finale.



Nel frattempo il Napoli tiene d'occhio anche Florian Thauvin, attaccante classe '93 proprio del Marsiglia. Il suo contratto è in scadenza e il ds Cristiano Giuntoli ha sondato la possibilità di portarlo ai piedi del Vesuvio. Nulla da fare, però, con le richieste da parte del giocatore che sono fuori budget del Napoli: Thauvin chiede un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione e gli azzurri si sono tirati fuori dall'asta. Lo riporta l'edizione odierna de' Il Mattino.