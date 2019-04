Secondo il Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti starebbe pensando ad Insigne al posto di Arek Milik in vista dell'Arsenal: "Insigne corre verso Londra. E d'accordo, sebbene in occasione delle prove tattiche andate in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno siano stati provati sia lui sia Milik al fianco di Mertens, la sensazione è che Carletto stia pensando seriamente di rilanciare Lorenzo dal primo minuto. Se Mertens è sicuro di giocare dall'inizio in virtù del momento di forma, e dei tre gol realizzati nelle ultime quattro partite, è sull'identità del partner che Carletto sta riflettendo. L'idea gradualmente più concreta, dicevamo, è che a scalare posizioni su posizioni sia Insigne. Il capitano che domenica è tornato con il Genoa dopo quasi un mese senza calcio e due infortuni muscolari in sequenza (il primo, tra l'altro, rimediato proprio in Europa League, nel riscaldamento del bis degli ottavi a Salisburgo)".