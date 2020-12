La situazione Covid-19 tra i calciatori continua ad avere alti e bassi. In casa Napoli finora sono stati colpiti Petagna (prima di unirsi al gruppo ad inizio stagione), Zielinski, Elmas, Rrahmani e Hysaj. Questi ultimi due hanno contratto il virus con le rispettive Nazionali.



Giovedì della scorsa settimana sono rientrati a Castel Volturno dopo essere risultati negativi agli ultimi test effettuati. Ieri sera non si sono uniti alla squadra per la sfida di Europa League dato che i tamponi di mercoledì avevano dato nuovo esito negativo per entrambi. Oggi i nuovi risultati pubblicati dalla SSC Napoli: Amir Rrahmani e Elseid Hysaj sono risultati negativi al tampone effettuato ieri dalla ASL di pertinenza.