Negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, questa mattina, a Piotr Zielinski e ai tre nazionali azzurri.



#ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 2, 2021

Gli ultimi giorni hanno portato tanta preoccupazione in casaa causa delNella Nazionale italiana alcuni membri dello staff e Leonardo Bonucci sono risultati positivi. Così è scattato l'allarme per chi era in quel gruppo, ovveroI giocatori sono stati sottoposti a piùLa paura più grande però l'ha generata la positività al test rapido didi rientro dagli impegni con la Polonia. Il centrocampista del Napoli si è sottoposto ad un nuovo test rapido che ieri ha dato esito negativo. In più in serata aveva effettuato un tampone molecolare - più attendibile - risultato questa mattina negativo. Un nuovo tampone è stato fatto allo stesso Zielinski oggi e il Napoli può tirare un sospiro di sollievo,Questo il tweet del club partenopeo: