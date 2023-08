Seconda amichevole per ila Castel di Sangro. Dopo il 4-0 rifilato, è arrivata una prova poco convincente contro gli spagnoli del. In campo dall'inizio è scesa una "formazione B", i famosi titolarissimi sono rimasti a guardare. Assenteper un problema all'adduttore, così come gli infortunati Mario Rui, Gaetano e Demme. Si è rivisto per 45 minuti Hirving, al centro delle discussioni di mercato negli ultimi giorni.(4-4-2): Gollini (15' s.t. Meret); Zanoli (15' s.t. Di Lorenzo), Ostigard (15' s.t. Rrahmani), Juan Jesus, Obaretin (15' s.t. Olivera); Zedadka (15' s.t. Politano), Elmas (15' s.t. Zielinski), Folorunsho (15' s.t. Anguissa), Zerbin (15' s.t. Politano); Lozano (1' s.t. Lobotka), Simeone (15' s.t. Raspadori). All. Garcia.(4-3-3): Juan Carlos; Arnau, David Lopez (1' Bernardo), Blind (1' s.t. Callens), Miguel; Herrera (15' s.t. Manu Vallejo), Garcia (28' s.t. Selvi), Tsyhankov (1' s.t. Matin Nunez); Savio (1' s.t. Couto), Stuani (15' s.t. Victor), Jastin (15' s.t. Almena). All. Sanchez Munoz.: 13' p.t. Stuani (G), 41' p.t. Simeone (r) (N).: 31' p.t. Garcia (G), 27' s.t. Arnanu (G).RASPADORI (N), gol.VICTOR (G), parata.ANGUISSA (N), gol.CALLENS (G), alto.ZIELINSKI (N), gol.ALMENA (G), gol.POLITANO (N), palo.COUTO (G), parata.- La novità, oltre alle scelte iniziali, è stata dettata dala cui si è affidato inizialmente Rudi. 20 minuti e poi cambio tattico, si ritorna al 4-3-3 con Zedadka che è va a fare la mezzala destra, Elmas il vertice basso e Folorunsho mezzo sinistro. Esterni offensivi alti Zerbin (dx) e Lozano (sx). L'episodio che sblocca la gara è al 13', quandoL'argentino si trova così a tu per tu con Gollini battendo l'estremo difensore azzurro. Il pareggio arriva al minuto 40: buono spunto di Folorunsho che scambia in area con Lozano e viene atterrato.battendo Juan Carlos. Cambia il ritmo di gara solo al 60', nel momento in cui Garcia mette dentro i famosi titolarissimi, come Kvaratskhelia, Di Lorenzo e Anguissa. Partita che al triplice fischio termina sul risultato di 1-1, però si decide di chiuderla ai calci di rigore. Protagonista assolutoche para due rigori, mentresbaglia colpendo il palo. Termina 3-1 ai tiri dal dischetto per il Napoli, che però non mette in campo la prestazione che ci si aspettava.: è il più attivo del Napoli, è su tanti palloni sia venendo in contro che nel gioco in area. Dopo la doppietta dell'ultima amichevole, oggi segna ancora trasformando un rigore calciato in maniera impeccabile.: fa sentire immediatamente la sua presenza a centrocampo con fisicità e qualità. Gestisce palla, la pulisce e cambia completamente volto alla mediana.: errore da horror, quando al 13' regala palla a Stuani che si trova a tu per tu con Gollini segnando il momentaneo 1-0. Quando c'è da impostare e leggere in anticipo va in affanno, anche per questo Garcia ha bisogno urgentemente del compagno di reparto di Rrahmani, del famoso dopo Kim che tanto manca.: non sono da Napoli, questo è evidente e non sono neanche più dei giovani emergenti (classe 2000 e '99). Tanti errori, soprattutto tecnici e sotto porta.