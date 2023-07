Alle 18:30 il Napoli sarà in campo per affrontare la Spal in occasione della seconda amichevole dal ritiro di Dimaro. Salutati i tanti giovani, Garcia può finalmente contare sui big a disposizione. Ancora non i titolarissimi dal primo minuto oggi, perché i vari Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka e Di Lorenzo partiranno dalla panchina. Chance per Gollini tra i pali. Difesa a 4 composta da Zanoli e Mario Rui sulle fasce, Ostigard e Juan Jesus centrali. A centrocampo Demme sarà il vertice basso, mentre Folorunsho ed Elmas le mezze ali. Tridente con Politano e Zedadka ai lati del Cholito Simeone. Da capire l'atteggiamento tattico nel corso del match perché potrebbe esserci anche un 4-2-3-1 con Folorunsho e Demme davanti la difesa, mentre Elmas che andrebbe ad agire come trequartista.



NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Folorunsho, Demme, Elmas; Politano, Simeone, Zedadka. All. Garcia



SPAL: Alfonso; Dickmann, Tripaldelli, Murgia, Arena, Peda, Antenucci, Celia, D'Orazio, Parravicini, Orfei. All. Di Carlo.