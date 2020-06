Rino Gattuso sceglie Mertens e non Milik dal 1': gioca lui in attacco con Callejon e Insigne. In porta c'è Meret e non Ospina. Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli e Spal:



NAPOLI - Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Elmas, Callejon, Mertens, Insigne.



SPAL - ​Letica; Cionek, Vicari, Felipe, Reca; Strefezza, Murgia, Missiroli, Fares; Cerri, Petagna.