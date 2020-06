Il Napoli continua la sua rincorsa Champions e spera nel miracolo di agganciare l'Atalanta staccata di ben dodici lunghezze. Il prossimo step si chiama Spal: Gattuso e i suoi ragazzi scenderanno in campo alle 19:30 per portare a casa altri tre punti dopo la vittoria della Coppa Italia e l'esordio vincente a Verona.



Non ci saranno sicuramente Allan e Llorente, non convocati. Dal primo minuto probabile fiducia a Meret, che affronterebbe la sua ex squadra. Difesa a quattro con la conferma della coppia Maksimovic-Koulibaly, ai loro lati c'è il ritorno di Mario Rui e il titolarissimo Di Lorenzo. In mezzo al campo potrebbe rifiatare Zielinski a vantaggio di Elmas. Rientra Fabián da mezzala destra e ci sarà spazio per Stanislav Lobotka. Tridente d'attacco con una sola certezza, il capitano Lorenzo Insigne. Mertens non è al meglio e potrebbe esserci un'altra occasione per Arek Milik. Nel ballottaggio sull'out di destra è in vantaggio Callejon e, salvo sorprese, partirà lui dal 1'.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Lobotka, Elmas; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.