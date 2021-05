Per il dopo Gattuso il Napoli è sempre più vicino all'ingaggio di Luciano Spalletti. Il tecnico ex Inter è da tempo in contatto con De Laurentiis e presto potrebbe esserci la fumata bianca.



Secondo quanto raccontato da Repubblica, nel weekend è previsto già l'annuncio con un contratto da 3 milioni a stagione fino al 2023 con opzione per il terzo anno. Ancora qualche nodo da sciogliere, ma gli avvocati delle due parti starebbero analizzando i dettagli.