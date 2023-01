Nel pre-partita di Napoli Juve, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti hanno parlato ai microfoni di Dazn.



QUI ALLEGRI - "Juve da Champions e Scudetto secondo Spalletti? Ma no, non voglio rispondere. Io ho fatto una battuta perché comunque quando ci sono queste partite c'è molta tensione esterna, quindi è giusto anche sdrammatizzare. È una serata di calcio, davanti a un pubblico meraviglioso, uno stadio pieno, quindi speriamo sia una bella partita, divertente. Poi con Luciano siamo... non amici, ma siamo conoscenti, c'è grande stima da parte mia".



QUI SPALLETTI - "Allegri? Lo conosco abbastanza bene, non ho niente da scoprire. Non ho nessun problema con Allegri, casomai è lui che ce l’ha con me".