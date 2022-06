Il Napoli si butta sul mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, a un mese dalla fine del campionato che ha visto la squadra di Luciano Spalletti chiudere al terzo posto. A centrocampo sono diversi i nomi caldi per gli azzurri: secondo i betting analyst, in pole c'è Antonin Barak del Verona, reduce dalla sua miglior stagione, il cui arrivo in Campania si gioca a 3. Segue Lucas Torreira, nell'ultimo campionato alla Fiorentina ma di proprietà dell'Arsenal, in quota a 4. Torna di moda anche il nome di Nahitan Nandez, il cui acquisto da parte degli azzurri paga 5 volte la posta. Attenzione però anche a Mario Pasalic dell'Atalanta, che può ricoprire vari ruoli, offerto a 7,50, così come Miralem Pjanic: l'ex Juventus tornerà al Barcellona dopo il prestito al Besiktas, ma la sua partenza è quasi certa. Anche per lui l'acquisto vale 7,50.