Prima di Napoli-Sassuolo, ha parlato a Dazn Luciano Spalletti.



"Questa atmosfera è qualcosa che ti arriva addosso e non puoi non assorbirla, te la senti dentro e crea una reazione forte anche nei calciatori oltre che in tutta la città di Napoli. La differenza che c'è tra Maradona e gli altri calciatori è quello che disse Schopenauer tra la differenza che c'è tra il talento e il genio, il talento colpisce bersagli che altri non colpiscono mentre il genio colpisce bersagli che gli altri non vedono. Anguissa può dare equilibrio alla squadra, ha caratteristiche e qualità che difficilmente si riscontrano in altri giocatori della nostra rosa. Ci sarà da valutare bene il suo apporto, abbiamo preferito farlo giocare subito per valutarlo all'interno della partita".