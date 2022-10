Meno uno all'ultima gara della fase a gironi diper il. Domani ci sarà il big match contro ilche potrà significare primo posto per gli azzurri. L'allenatore del Napoli,, ha presentato la gara in conferenza stampa:- "Kvaratskhelia e Salah in modi diversi riescono a fare giocate geniali. Gli puoi tirare la palla addosso ed entrambi la riescono a trasformarla in occasione per la squadra. Hanno la facilità di puntare e saltare l'avversario, accarezzare la palla mentre vanno a 2000 km/h. Sono entrambi convinti delle loro potenzialità. Sono semplici, disponibili ad aiutare tutti. Potranno sicuramente metterci del loro domani sera".- "Klopp ha detto che loro non pensano a vincere 4-0. Credo i complimenti siano sinceri, però a volte i complimenti eccessivi ti mettono lassù per far sentire il tonfo. Invece con le critiche si trovano spunti per migliorare. Klopp ha fatto le ultime due finali di Champions ed è il più bravo di tutti in assoluto. Poi si accorgerà quando allenerà il Napoli che 'cca nisciun è fesso".- "Il Liverpool è una squadra in piena salute, non bisogna farsi ingannare dal risultato dell'ultima partita. L'ho vista tutta e ho visto quelle precedenti, trovo il Liverpool in perfetta condizione. Poi se sbagliano 10 gol davanti al portiere e per casualità tutti gli episodi girano storti si mette in discussione il risultato. Ai miei calciatori permetterò e sarò disponibile affinché perdano ogni pallone ma non sarò permissivo sul fatto di non giocare quelli che gli capiteranno tra i piedi. Dovranno fare la partita in maniera tranquilla, giocandosi il risultato. Dovremo essere bravi a sopportare la loro qualità in alcuni momenti e la loro velocità nel proporre calcio. Anche il fatto di andare da un lato all'altro. Però ogni qualvolta che sarà riconquistata palla voglio le stesse intenzioni perché questo sarà il nostro possibile biglietto per uscire da questa partita in maniera corretta".- "Avendo possibilità di spendere è più facile. Però se si lavora in maniera corretta ci sono altre possibilità, come ha fatto il Napoli quest'anno andando a prendere giocatori che possono diventare dei top player. Siamo nelle condizioni di poter crescere ulteriormente, però abbiamo preso calciatori di qualità".- "Se sta esprimendo un buon calcio è merito delle qualità e del carattere che ha. Un calciatore e un ragazzo top. Però la differenza la può fare il fatto che la squadra si trova alla perfezione, tutti aiutano tutti e interpretano il calcio allo stesso modo andando nella stessa direzione. Questo permette di poter dare qualcosa in più".- "All'inizio, pur essendo ottimisti, sarebbe stata dura pensare di venire a giocare qui in queste condizioni. Questo significa che lavorando in un certo modo si trovano soluzioni anche a temi difficili come quello del calcio. Non so se noi somigliamo al Liverpool, sicuramente vorremmo fare questo perché ad allenatori come me spesso vengono portati davanti le giocate del Liverpool, del City. Tutti siamo venuti a prendere delle notizie e delle giocate in Premier per riproporle nelle nostre squadre".- "Accettiamo anche i complimenti quando sono sinceri. Però i complimenti non fanno classifica e risultati. Sappiamo che domani sera sarà durissima, dovremo riuscire ad essere quelli di sempre, che hanno fatto la partita dell'andata. Il che è quasi impossibile. La voglia di fare risultato domani c'è tutta, cambia tanto arrivare primi o secondi. Siamo venuti qua con le intenzioni più sane possibili di fare la partita, poi c'è un palcoscenico del genere con quegli attori lì e dovremo dimostrare di essere alla loro altezza".- "4-2-3-1 dello scorso anno? Lei torna indietro. Probabilmente bisogna parlarne con chi voleva quel modulo. Quest'anno dipenderà dal risultato, dallo svolgimento della partita, dall'avversario, dal momento della partita. Non c'è una situazione unica, ma diverse. Allora bisogna testarle tutte".