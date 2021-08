Tra i giocatori del Napoli che si sono maggiormente messi in mostra nel precampionato c'è Adam Ounas. L'esterno ex Crotone ha mostrato colpi importanti nell'ultimo mese ed è stato a lungo al centro del mercato, con offerte importanti arrivate al club partenopeo per la cessione. Finora lui ha rifiutato ogni destinazione e il suo futuro sembra essere partenopeo.



A quanto pare Ounas sembra aver convinto Luciano Spalletti. Stando a quanto riporta oggi Il Mattino l'algerino resterà a Napoli e rappresenterà un'alternativa come esterno offensivo a Insigne, Lozano e Politano.