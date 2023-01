Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Salernitana:



"Bisogna gestire nella maniera corretta e giocare sempre a pallone. Nel primo tempo loro ci aspettavano, ma noi abbiamo affollato troppo sulla trequarti, rischiando solo di prendere ripartenze. Poi abbiamo cambiato l'inerzia della partita e abbiamo dato il via ad una ripresa giocata molto bene. L'abbiamo gestita poi nel migliore dei modi".



ANGUISSA - "Quella è una giocata che riesce a portare insidia nell'area avversaria, averne di spunti così".



DI LORENZO - "Si meritava la fascia di capitano, è una roba impressionante per come arriva in allenamento e per quello che dice ai compagni. Noi dobbiamo andare più forte di stasera, lui lo sa e lo ha fatto presente alla squadra".



TRANQUILLI E MATURI - "Quello che è successo con il palo di Piatek sia di lezione, se la palla fosse entrata avremmo vissuto un brutto finale. Quando sei al livello di Meret però puoi mettere una pezza anche su queste situazioni. E dire che aveva anche qualche linea di febbre... La maturità per noi diventa fondamentale. Mario Rui, Kim, Rrahmani hanno gestito benissimo la partita senza correre nessun rischio".



SCUDETTO - "È giusto che ne parliate voi. Noi sappiamo che abbiamo un'occasione irripetibile e per cui bisogna comportarsi di conseguenza. Quando sei a Napoli l'atteggiamento è questo: non disperdere le possibilità che abbiamo, giocare il nostro calcio sempre pur rimanendo umili e restare sempre professionali".