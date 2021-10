L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti ha dichiarato dopo la vittoria per 3-0 contro il Legia Varsavia in Europa League: "Nel primo tempo non siamo riusciti a sbloccare il risultato, ma siamo stati bravi a non concedere spazi agli avversari che hanno vinto anche a Leicester. Sono felicissimo per la vittoria e per la risposta data dai calciatori. Vincere l'Europa League? Prima bisogna passare il girone".



"I tre moduli adottati in questa partita? Aiuta quando si hanno tanti calciatori forti come i nostri, giocando con due trequartisti come Mertens e Insigne è più facile trovare il gol. Osimhen è abituato a correre nelle praterie. La trasferta di domenica in campionato? Mourinho è sempre pericoloso, sa cosa fare e la Roma è una grande squadra".