Dopo la fumata nera per l'arrivo di Conceição sulla panchina del Napoli, prende sempre più forma l'identikit del nuovo allenatore dei partenopei. De Laurentiis ieri ha dato una chiara indicazione, sarà un tecnico italiano.



Le quotazioni di Spalletti sono in rialzo. De Laurentiis è in contatto con l'ex allenatore dell'Inter da gennaio che, non avendo ricevuto altre offerte interessanti, ha accettato l'attesa. Previsto un contratto a Napoli di due anni per 3 milioni di euro a stagione. Il presidente azzurro sta per decidersi e l'annuncio potrebbe esserci entro due giorni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.