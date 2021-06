La fascia sinistra del Napoli è da qualche anno bisognosa di un nuovo innesto. Ghoulam non si è mai ripreso al 100% e Mario Rui non è riuscito a dare continuità e la giusta affidabilità per competere ad alti livelli. Così quest'estate potrebbe essere arrivato il momento di vedere un nuovo terzino sinistro in azzurro. Emerson Palmieri è il primo nome in cima alla lista.



Spalletti ha chiesto proprio Emerson Palmieri, da lui allenato ai tempi della Roma. Il Napoli ha pensato di offrire circa 12 milioni al Chelsea. I due ostacoli sono rappresentati dall'ingaggio del giocatore e la concorrenza dell'Inter. Lo riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.