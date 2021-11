Luciano Spalletti non perde l'entusiasmo nonostante il pareggio contro il Verona: "Qui c'è grande entusiasmo - ha detto l'allenatore del Napoli a Dazn - quando si parla di calcio questa città diventa un luna park, è tutto bello".



LA PARTITA - "Nella ripresa ci siamo disuniti e loro sono stati bravi a giocare uno contro uno, noi siamo meno abituati. La difesa Rrahmani-Juan Jesus è una coppia forte fisicamente e attenta. Quello che ci è mancata è stata la qualità nella costruzione iniziale. Sotto quell'aspetto dobbiamo migliorare".



LA FRASE DI DELA - "Il presidente ha detto che io sono il 13° uomo del Napoli? E' un numero che mi piace, poteva andarmi anche peggio. E' un risultato che va accettato, anche se potevamo fare di più. Ci dà fastidio che gli altri ci vengano a prendere sempre con le mani addosso, ma dobbiamo abituarci alla tecnica del fare fallo nella metà campo avversaria. Molte squadre fanno fallo nella nostra metà campo per prendere tempo e sistemarsi bene in campo".