Cambi in vista in casa Napoli. Gattuso inevitabilmente andrà via, i rapporti tra società e allenatore si sono incrinati a tal punto da trovarsi in una situazione di non ritorno. Così a fine stagione la panchina azzurra avrà bisogno di un nuovo tecnico.



Sono circolati tanti nomi nell'ultimo periodo. Il Corriere del Mezzogiorno oggi analizza alcuni di questi, escludendo Juric e Italiano, con il Napoli che sembrerebbe andare alla ricerca di un profilo con maggior esperienza internazionale. Su tutti c'è sicuramente Luciano Spalletti, con il quale i colloqui sono frequenti. È tornato forte, invece, il nome di Allegri. Buoni rapporti e dialoghi anche frequenti, ma prima c'è il Real Madrid, con l'ex Juve che è in attesa di una chiamata dalla Spagna. Infine Galtier, allenatore del Lille, che stuzzica De Laurentiis ma sarebbe anche la scelta più rischiosa.