Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua squadra contro il Venezia nella prima giornata di Serie A: "Insigne ha dimostrato cosa significa portare la fascia di una squadra importante: nelle difficoltà esco fuori, prendo la palla e ti faccio vedere come si fa. Questi calciatori danno la possibilità a chi gli gioca vicino di crescere. Se hanno questi atteggiamenti vengono presi ad esempio: lui è un calciatore che se l'è guadagnata sulla pelle la fascia di una squadra di livello come il Napoli. Gli faccio i complimenti, ma non ho mai avuto dubbi: ha sempre fatto vedere il suo marchio. Ha fatto bene a richiamare il pubblico, per noi è qualcosa che ci può dare una mano in momenti come stasera".