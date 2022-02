Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Inter: "Sto provando le stesse sensazioni che ho provato in settimana. Dentro questa partita ci trovo un po’ tutto, il mio passato e il mio presente, poi il futuro dipende da come usi il presente".



La formazione?

"Abbiamo questo equilibrio nel mezzo, mi è rimasto difficile metterci mano negli ultimi due giorni. Anguissa ci completa, difficilmente troviamo le caratteristiche che ha lui nel resto della squadra. Puntiamo molto su di lui".



Koulibaly?

"Lui porta tanta roba, quando è entrato nello spogliatoio lo chef mi ha detto: “È lui davvero, non è un miraggio”. Ha forza e saggezza, anche dal punto di vista visivo. Poi si è guadagnato il rispetto di tutti".