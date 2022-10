ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro i Rangers: "Alcuni di questi giocatori hanno giocato molto nelle ultime partite. La cosa straordinaria è che quando un calciatore non lo usi nelle ultime due partite si porta dietro un po' di nervoso e perde lucidità, questi no.della qualità del compagno che ha fatto vedere di poter giocare allo stesso livello. Se la vogliono giocare pur mantenendo la disponibilità.""Bello perché semplifica tutto,i. Quello è un segnale importantissimo. Primo tempo bellissimo, la palla viaggiava bene, erano quasi tutti senza ruolo ad andare a trovare lo spazio per fare questa fase di possesso fatta bene.""C'è questa partecipazione a voler sempre qualcosa i più importante dentro gli allenamenti.Questo fatto di andare a sbattere addosso all'avversario senza mai essere titubante. Ho visto contrasti fatti da gladiatori."La partita è lo specchio di come porti avanti gli allenamenti, quello che è l'atteggiamento nel frequentare lo spogliatoio. Non puoi sperare di fare delle belle partite se poi durante la settimana non c'è voglia di continuare sempre. Il gol di Osimhen ha un tempo determinato, dura tre giorni sennò non si può rivedere a Roma quello che si è visto dai tifosi napoletani"."Ho sempre avuto giocatori tecnici e veloci. La Roma è stata una squadra che ha divertito, anche in Champions League, che ha fatto un calcio straordinario.""Quando percepisce il pericolo raddoppia le qualità che ha. Impressionante, è fortissimo. Ora ha iniziato a entrare dentro con la guida della palla"."Si va là a cercare di prendere la palla, se vai ad aspettarli loro non ne sbagliano una. Ci sarà da vedere se quando abbiamo la palla saremo bravi anche noi a tenerla. Questi ragazzi si sono meritati di giocarsi il primo posto".