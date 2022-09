Vittoria netta da parte del Napoli ieri contro i Rangers. È 0-3 a Glasgow e tra i protagonisti c'è stato ancora una volta Kvaratskhelia, che si è procurato il rigore del vantaggio segnato poi da Politano. Spalletti ha parlato proprio del georgiano in conferenza stampa:Bisogna saper scegliere quando si arriva lì se il compagno è messo meglio. Il gol di Ndombele lo ha fatto Anguissa e i meriti vengono dati a quest'ultimo. Stasera Kvara ha dato 2-3 impennate importanti che se non gli facevano fallo andava fino in porta. È un giocatore fortissimo ma deve saper alternare, fare fase difensiva. Politano ha fatto delle rincorse di 70 metri per rimettere a posto la situazione dal punto di vista numerico e poi ha battuto il rigore in un momento difficile. Ha battuto un super rigore visto quanto successo prima. Poi l'ho tolto per l'ammonizione e c'era il rischio che prendesse la seconda, ma lui aveva ancora benzina. Ha fatto una prova straordinaria.Per voi vince un calciatore solo, per noi che siamo dentro si sa che non è così. Se Kim non vince tutti quei duelli aerei con Rrahmani, Lobotka e Anguissa non rendono i palloni giocabili, Kvaratskhelia tocca due palloni in una partita. Per cui è importante il lavoro che fanno anche gli altri. È chiaro che lui e quelli che hanno questa tecnica, qualità, questo estro, sono quelli che fanno la differenza perché bisogna saltare l'avversario, creare la sana follia che vuole il calcio.