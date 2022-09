L'allenatore delha commentato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria 4-1 ottenuta contro ilIl tecnico ha risposto alla domanda se si aspettasse una prestazione del genere: "Mi aspetto che quando c'hanno palla da dietro vadano a costruire questa azione a trovare l'uomo libero. Fare tutte quelle cose che fanno di continuo. Loro non ti danno possibilità di ricreare equilibrio quando fanno questi lanci di gioco, sono cose che dobbiamo imparare.""Attraverso queste vittorie arriva l'evidenza che stanno facendo le cose giuste, hanno fatto il Napoli contro una squadra forte come il Liverpool. Dobbiamo farlo sempre, al di là di chi c'è davanti, bisogna prendersi le responsabilità anche quando ci sono i momenti in cui ti pressano"."Si ricomincia a fare le stesse forzature e poi si allontano i giocatori dalla squadranon ha concesso niente, questo modo di difendere ti impone di rompere la linea difensiva ed è difficilissmo, l. A centrocampo hanno fatto girare la palla, recuperare palloni e fatto giocate di qualità. Miglior Napoli? No,Le sostituzioni si fanno, poi una partita si può giocare più o meno bene ma le sostituzioni si fanno".Spalletti ha poi parlato anche a: "No, niente lezioni, niente presunzione, niente arroganza. Quando giochi per il Napoli devi fare questo ogni giorno. Abbiamo fatto una buona partita, ora pensiamo allo Spezia".