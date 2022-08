Il Napoli vince 3-1 contro il Girona nella sua terza amichevole dal ritiro di Castel di Sangro. Al termine del match ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato Luciano Spalletti:



LA PARTITA - "Sono abbastanza soddisfatto della prestazione, abbiamo pressato bene e siamo entrati nella maniera giusta. È mancato qualcosa nella gestione della palla, sbagliando passaggi facili, e movimenti semplici lì davanti. Però siamo riusciti comunque a creare palle gol".



GOL SUBITI - "Non mi piace subire gol, dobbiamo reggere di più l'uomo contro uomo e acquisire maggior sicurezza difensiva. Però stasera il gol subito è frutto di una bella imbucata degli avversari, un gol di qualità. Diverso rispetto alle partite precedenti dove sono arrivati per colpa nostra".



KVARATSKHELIA - "Kvara ha delle potenzialità importanti. È molto tecnico, punta l'uomo, esce da situazioni difficili e dà sbocchi importanti. Ve ne siete accorti ora che è forte, noi lo sapevamo già (ride, ndr)".



VERONA-NAPOLI - "Il 15 agosto servirà una squadra corta, unita e non bisognerà concedere le mezze palle come oggi. Siamo arrivati al 65' con una formazione, dovremo farlo fino al 90', anche se i cambi sono un bel bottino".



MERET - "Meret ha fatto un paio di buoni interventi. L'altra volta gli è stato detto qualcosa ed era accettabile, ma questa sera ha fatto buoni interventi. Puntiamo ai doppi ruoli in ogni reparto e Meret ne è uno".