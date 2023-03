Queste le parole di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, prima della gara contro l'Atalanta a Dazn:



"Confermo la formazione perché abbiamo potuto lavorare qualche giorno in più, poi abbiamo sempre le 5 sostituzioni e sappiamo di giocare sempre in 16 e non in 11. Quelli che subentrano sono in quell'ordine di idee, ormai sono abituati e non è facile cambiare, magari dall'inizio rendono pure peggio".