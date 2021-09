Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della gara contro la Sampdoria. Ecco le sue parole:



SU ZIELINSKI - "Zielinski ha corsa, qualità, un giocatore forte e completo. A causa degli Europei ha ritardato la sua condizione e speriamo oggi faccia bene".



SU LOZANO - "Ho talmente tanta varietà che poi si vedono i dettagli. Contro l'Udinese Lozano ha fatto bene, ha segnato. Cerco di far giocare un po' tutti".



CONCORRENZA - "Giocare dopo le altre è indifferente. Sappiamo che per restare aggrappati all'alta classifica dobbiamo cercare di vincerne il più possibile, portare il massimo risultato senza avere l'ossessione del primato in classifica. Non vogliamo averla, non l'abbiamo e proviamo solo a fare le gare migliori".